Dopo essere sfumata la trattativa con l'Inter, Lazar Samardzic è rimasto ad Udine. All'orizzonte in vista della prossima estate però, scrive calciomercato.com, c'è un'altra italiana pronta all'assalto. Si tratta della Juventus che la scorsa estate non ha potuto affondare il colpo, ma che ce l'ha in elenco per la possibile sostituzione di Pogba.