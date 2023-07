La Juventus non ha mollato Romelu Lukaku e viceversa, anzi. Secondo il Corriere dello Sport, i bianconeri starebbero pensando ad ingaggiarlo anche senza cedere prima Dusan Vlahovic. Un piano non semplice da realizzare ovviamente. L'obiettivo sarebbe quello di riuscirsi magari entro il 3 agosto, ovvero quando la squadra tornerà a Torino dopo la tournée negli Stati Uniti. Lukaku alla Juve è un'affare ancora in piedi.