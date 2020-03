1











Letta così, sembra una classica bomba di inizio mercato. Solo che il mercato non è neanche iniziato, né sappiamo quando e come potrà farlo. Scrive il Daily Mail: "La Juve è pronta a offrire al Manchester United Paulo Dybala o Miralem Pjanic in cambio di Paul Pogba". Sorgono subito due domande: ma Dybala non è vicino al rinnovo? Sì, assolutamente. L'indiziato potrebbe essere allora il centrocampista bosniaco, ma da solo non coprirebbe l'intero importo. Anzi.



LA SPIEGAZIONE - Il tabloid inglese cita Tuttosport, prendendo però solo in parte il contesto dell'articolo. Seguendo il diktat di Paratici, e cioè di un mercato di scambi ("stile NBA", appunto), l'opzione più probabile per un eventuale ritorno di Paul a Torino è offrire un pezzo pregiato della rosa bianconera e di sacrificarlo in virtù della forte necessità a centrocampo. Vero, sì: ma anche qui è soltanto una visione parziale. Dei 120 milioni circa che il Manchester chiede per 'riscattare' la figurina Pogba, la Juve possiede pochi altri pezzi pregiati che possano equivalerlo. Uno su tutti, che tanto piace ai Red Devils, è quel Paulo Dybala che non riesce a smettere di stupire.