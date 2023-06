La Juventus è determinata a fare di tutto per acquistare Sergejdalla Lazio, sfruttando la sua situazione contrattuale attuale. Il centrocampista serbo ha infatti espresso la sua ferma volontà di non rinnovare il contratto con il club capitolino, che scadrà tra un anno. Questa situazione ha portato ad una diminuzione delle richieste economiche del presidente della Lazio, Claudio Lotito, che ora chiede 35 milioni di euro per il suo trasferimento. Inoltre, la Juventus potrebbe ridurre ulteriormente l'importo richiesto offrendo contropartite interessanti per il tecnico Maurizio Sarri, tra cui il giovane difensore Luca Pellegrini. Secondo quanto riportato da La Stampa, la Lazio è attratta dall'idea di avere Nicolò Rovella, mentre la Juventus potrebbe offrire Denis Zakaria, che sta tornando dal prestito al Chelsea.La caccia della Juventus a Sergej Milinkovic-Savic è entrata in una fase cruciale, con entrambe le parti che cercano di raggiungere un accordo vantaggioso. La volontà del giocatore di non rinnovare il contratto ha creato una situazione favorevole per la Juventus, che sta cercando di approfittarne per portare il talentuoso centrocampista serbo a Torino. Con il contratto in scadenza tra un anno, la Lazio è stata costretta ad abbassare la sua richiesta economica a 35 milioni di euro, aprendo la strada a una possibile trattativa.Per rendere l'affare ancora più allettante, la Juventus potrebbe offrire alcune contropartite che potrebbero interessare il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri. Tra queste, figura il giovane talento italiano Nicolò Rovella, che ha destato l'interesse della Lazio per rinforzare il proprio centrocampo. Rovella, promessa del calcio italiano, potrebbe rappresentare una valida aggiunta al roster della squadra capitolina. Dall'altra parte, la Juventus ha proposto Denis Zakaria, centrocampista svizzero che sta facendo ritorno dal prestito al Chelsea. La presenza di Zakaria potrebbe dare una maggiore profondità al centrocampo della Lazio e soddisfare le esigenze di Sarri.