. Buona prestazione per il brasiliano nel match di ieri tra, come riconosciuto anche dai giornali in edicola oggi. "Stavolta gioca in scioltezza e non si concede amnesie pericolose, neppure quando entra, che prova a sfondare dalla sua parte. Diligente pure sui calci piazzati", scrive La Gazzetta dello Sport che gli attribuisce un 6.5.Mezzo voto in più da parte di Tuttosport: "Impeccabile sia in fase difensiva sia in fase di costruzione, chiude con puntualità e imposta con intelligenza e precisione. E soprattutto non commette nessuno dei peccati di deconcentrazione con cui troppo spesso macchia partite come quella di ieri". Un po' più severo (6) Il Corriere dello Sport: "Negli occhi di tutti c’era ancora la notte horror vissuta contro l’Atalanta e il duello contropoteva presentare potenziali inquietudini. E invece il brasiliano è attento e continuo, anche contro".Noi de ilBianconero.com, invece, gli abbiamo dato un 6.5: "Non bene, ma benissimo. In uscita, negli interventi, nel suo far girare la Juve da regista basso. Perché questo è, più di Locatelli: il regista basso della Juventus".