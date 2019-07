di Gianluca Minchiotti

"Dovremo prendere il prossimo Ronaldo: ma all'età di 25 anni". Nel settembre del 2018, due mesi dopo l'acquisto di Cristiano Ronaldo, Andrea Agnelli disegna la Juventus del futuro, facendo una promessa ai tifosi bianconeri. Intervistato dal Financial Times, il presidente dei campioni d'Italia festeggia il fresco arrivo di CR7, ma guarda anche avanti. E definisce l'obiettivo, ambizioso: "Programmeremo uno alla volta i passi che ci porteranno a essere i numeri uno al mondo".



Un anno dopo, si può dire che il primo passo della promessa sia stato mantenuto. Se l'obiettivo di mercato è quello di puntare sui migliori giocatori del mondo, nel loro ruolo e nella migliore età della loro carriera, con l'acquisto di Matthijs De Ligt la Juve è andata anche oltre le previsioni. Non 25, ma addirittura 19 anni: l'olandese, se continuerà a mostrare l'enorme talento mostrato fino ad ora, potrà donare ai campioni d'Italia un'intera carriera. Oppure, in alternativa, un ingente incasso, visto che il numero 4 in arrivo dall'Ajax avrà una clausola di 150 milioni di euro.



E non finisce qui: "Programmeremo uno alla volta i passi". I prossimi "Ronaldo" sono già nel mirino. E la Juve, da un anno a questa parte, ha dimostrato di non conoscere limiti: ecco chi sarà il prossimo. In ogni ruolo, Fabio Paratici e Pavel Nedved hanno messo nel mirino i migliori. Paratici li segue e li coccola per anni, come ha fatto ad esempio con Rabiot. L'obiettivo del Chief Football Officer della Juve è quello di farsi trovare pronto al momento giusto, e nei modi giusti, come è avvenuto per De Ligt, nella notte in cui il Paris Saint Germain, una volta cambiato il ds, si è tirato indietro, facendo infuriare Mino Raiola.



Per i prossimi anni, se non già per questa sessione di mercato, i campioni attenzionati dai campioni d'Italia sono questi: Gianluigi Donnarumma (20 anni, Milan), Nicolò Zaniolo (20 anni, Roma), Kylian Mbappé (20 anni, PSG), Federico Chiesa (21 anni, Fiorentina), Sergej Milinkovic-Savic (24 anni, Lazio), Paul Pogba (26 anni, Manchester United), Mauro Icardi (26 anni, Inter).



Poco più di un anno fa l'acquisto di Cristiano Ronaldo sembrava impossibile. Lo stesso dicasi, fino a un mese fa, quello di De Ligt. Quale sarà il prossimo sogno 'impossibile' a essere realizzato dalla Juventus?