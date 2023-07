Cristiano Giuntoli ha seguito la Juve nella tournée negli Stati Uniti per stare vicino ad allenatore e squadra ma rientrerà prima. Come riferisce la Gazzetta dello Sport infatti, sarà a Torino già nella giornata di domenica. La Juve deve lavorare ancora molto sul mercato in uscita e le prossime saranno settimane decisive su questo fronte.