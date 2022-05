Tutto pronto per il summit con Allegri, per un mercato da protagonista. Il pensiero, come raccontato dallo stesso Allegri, è già rivolto alla prossima stagione e dunque a come migliorare la squadra dopo gli acquisti di Zakaria e Vlahovic nel mese di gennaio. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, sarà necessario un ulteriore incontro tra tutte le parti in causa: allenatore, Arrivabene e Cherubini.



COSA CHIEDE ALLEGRI - Per CM, le richieste di Max sono piuttosto chiare: si cerca un attaccante esterno, un centrocampista di fama mondiale, un difensore centrale che possa prendere l'eredità di Giorgio Chiellini. Di nomi ce ne sono, eccome. Così come le necessità, piuttosto chiare: con tutte le partenze annunciate e quelle che la Juve sta cercando di realizzare, serviranno in tutto non meno di sei o sette acquisti. Occhio rivolto in particolare all'attacco: si tenterà ancora di trattenere Alvaro Morata, comunque un'altra punta è prevista perché la Juve proverà a liberarsi di Kean. Il tavolo da gioco è pieno, il summit in programma servirà per mettere ordine.