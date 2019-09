Gli umori della Borsa sono ondivaghi come quelli dei tifosi di calcio. Non stupisce quindi il rosso registrato dal titolo Juve all’apertura delle contrattazioni giornaliere di Piazza Affari: un meno 1,25% che posiziona il titolo all’ultimo posto giornaliero. Dopo un’estate nella quale i rumors relativi agli arrivi prima Guardiola e poi di Neymar hanno fatto guadagnare diversi punti al titolo dei bianconeri, aver concluso il mercato senza alcun colpo dell’ultimo minuto (sia in entrata che in uscita) ha portato a questo inevitabile calo.