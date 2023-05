Anticipata ad oggi, in origine programmata per il 15 giugno, l’udienza al Tribunale Federale Nazionale per il secondo filone che riguarda la. Secondo filone che si distingue dal primo – quello sulle plusvalenze – e che riguarda le due manovre stipendi nelle stagioni del Covid, le partnership con altri club e i rapporti con gli agenti dei calciatori.La notizia è di ieri: la volontà di chiudere presto la partita e non influenzare il prossimo campionato ha portato i due fronti ad una stretta di mano.che sarà proposto e dovrà essere accettato dal TFN. L’ipotesi è quella di una maximulta e di una piccola penalizzazione che, però, non dovrebbe andare ad influenzare la classifica e il settimo posto. Di seguito tutti gli aggiornamenti di giornata,10:40 - Inizialmente prevista per le 10:30, l'udienza inizierà in ritardo10:35 - Udienza che si svolgerà in presenza. Poco fa sono arrivati i legali rappresentanti della Juventus10:30 - Tutto pronto al Tribunale Federale Nazionale, a breve il via all'udienza. Le parti presenteranno la proposta di patteggiamento