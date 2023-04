Come racconta Gazzetta, una data da cerchiare in rosso è il 10 maggio. Udienza dal Gup. Sul piano penale si riaprirà l’udienza preliminare in cui si decide sulla richiesta di rinvio a giudizio per la Juve, 10 suoi dirigenti delle stagioni sotto accusa e i due consulenti di Ernst & Young imputati. Ma si parlerà di costituzioni delle parti civili, qui i tempi sono lunghi e c’è la questione della competenza territoriale: l’eventuale processo potrebbe essere spostato a Milano o a Roma.