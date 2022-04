9









La Procura Federale, nel processo sul caso Plusvalenze, ha richiesto lunghi tempi di inibizione contro dirigenti e rappresentanti del Cda della Juventus. A spiegare cosa prevede l'inibizione è il Corriere dello Sport:



"Pene pesanti sono state richieste anche per il presidente Agnelli (12 mesi di inibizione), per Federico Cherubini (6 mesi e 20 giorni), per il vicepresidente Pavel Nedved e per gli altri consiglieri d'amministrazione del club, Enrico Vellano, Paolo Garimberti, Assia Grazioli Venier, Maurizio Arrivabene, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo e Francesco Roncaglio (8 mesi). L'inibizione consiste nell'impossibilità di rappresentare il club presso le istituzioni calcistiche o nelle trattative (anche per i rinnovi), oltre che il divieto a entrare negli spogliatoi o in campo durante le partite. Nella requisitoria la procura ha chiesto, inoltre, una multa da 800 mila euro per la Juventus. Uno dei legali del club, Davide Sangiorgio, ha contestato questi deferimenti, evidenziando come le trattative legate ai calciatori, soprattutto se giovani, passino spesso per una filiera di deleghe affidate direttamente all'area sportiva e non a quella amministrativa".