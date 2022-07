Come racconta Gazzetta, la tramasta iniziando a diventare consistente. Il Psg valuta il difensore circa 25 milioni, ma è disponibile anche a prendere in esame uno scambio. Secondo le aspettative bianconere l’ipotesi migliore sarebbe lo sbarco di Moise Kean in Francia. Si sta provando a trovare la formula giusta, senza tralasciare le opzioni alternative: da Gabriel dell’Arsenal ad Akanji del Borussia Dortmund.