Dopo Di Maria, altra brutta notizia per la Juventus dal punto di vista degli infortuni, in una serata altrimenti trionfale. A pochi minuti dal termine del gioco, Denis Zakaria è crollato in mezzo al campo, per poi rialzarsi con fatica e toccarsi il bicipite femorale della coscia destra. Il centrocampista svizzero è poi rimasto in campo, seppur ancora dolorante.