Arriva Dejan Kulusevski. Per giugno ormai è fatta, ma la Juve nei prossimi giorni capirà se provarci fino in fondo già per gennaio. Una discriminante fondamentale in tal senso resta la cessione di Emre Can, con o senza Leandro Paredes. Perché l'argentino piace e piacerà, ma non è semplice da portare a Torino finché il Psg continuerà a valutarlo almeno 10 milioni più del tedesco. Che la Juve continua a provare a vendere. E proprio il Psg, con o senza Paredes, resta il club maggiormente interessato a Emre Can.