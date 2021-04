2









Passo dopo passo, l'addio a Douglas Costa sembra sempre più cosa certa. Il brasiliano deve solo capire dove e come andare via, ma per la Juve non sarà certamente qualcosa di poco conto. Sì, perché la situazione di Douglas è diversa da quella dei vari Khedira, Mandzukic, Higuain: a zero non può certamente andare via.



COME FARE - Ecco, come racconta Calciomercato.com, la Juve rischia di dover pagare per liberarsi di Douglas Costa. Il brasiliano tornerà a Torino con tutti i costi annessi: un ingaggio da 6 milioni di euro (11 al lordo) fino al 2022. Per CM, potrebbe esserci un addio definitivo prima della fine di questo campionato. Douglas ha ricevuto una proposta dal Gremio: lì è cresciuto e il mercato è aperto fino al mese di maggio, ma l'intenzione (così come per il Tigres) è di non pagare alcun costo di cartellino. Un problema non di poco conto: il peso a bilancio sarebbe ancora di circa 10 milioni. E la Juve potrebbe pure farlo partire gratis, chiudendo il contratto con un anno di anticipo. Ma non ha intenzione di pagare una buonuscita...