Problemi inper Federico. Come riportato da Goal, l'esterno classe 1997 dellaè a rischio per la partita di domani sera dell'contro la Macedonia, in cui con tutta probabilità sarebbe partito dal primo minuto dopo essere stato subito messo al centro del progetto del neo CT Luciano Spalletti, che lo considera un leader della sua squadra.Il Corriere dello Sport parla di fastidio all'mentre stando a Sky si teme uno stiramento. A breve il giocatore sarà sottoposto agli esami del caso. I tifosi bianconeri, intanto, sono già in apprensione...Seguiranno eventuali aggiornamenti