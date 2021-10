Secondo quanto raccontato da Sky Sport,non avrebbe dovuto partecipare Almeno non dal primo minuto, con Mattia De Sciglio al suo posto, ancora sull'out mancino con Danilo sul lato opposto. In realtà, è proprio Danilo a fare posto al terzino italianoL'assenza di Alex Sandro sembrava infatti una necessità dettata dalle condizioni del terzino brasiliano. Alex Sandro ha avuto infatti problemi intestinali a poche ore dallo Zenit. E per questo avrebbe potuto saltare la sfida di questa sera.