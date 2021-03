3









"Ha avuto un problemino di pancia, intestinale. E' stato a riposo, speriamo domani possa stare meglio". Così Andrea Pirlo su Nicolò Fagioli, al momento in dubbio per la sfida con lo Spezia. In attesa della lista dei convocati - soltanto domani arriverà per i bianconeri -, il tecnico ha aggiornato i giornalisti circa le condizioni del talentino classe 2001. Oggi Fagioli non si allenato e resta ancora adesso da monitorare per la sfida di domani, nella quale Pirlo potrà lanciare dal primo minuto qualche sorpresa, magari dal bacino Under 23. In attesa di ulteriori novità, Nicolò resta dunque a rischio per Juve-Spezia. E un'altra pedina del centrocampo inizia a scricchiolare...