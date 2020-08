La Juve è ad un bivio cruciale della propria storia. Le notizie che rimbalzano da questa mattina sul bilancio del club gettano ombre anche sul mercato di questa estate che per la prima volta dopo tanti anni potrebbe portare alla cessione di un big. Secondo La Gazzetta dello Sport e Il Corriere della Sera, uno dei sacrificati potrebbe essere Paulo Dybala in caso di offerta intorno ai 100 milioni di euro. Il Corriere di Torino, invece, rilancia le preoccupazioni di CR7 e la voglia del portoghese di giocare in una squadra che gli permetta di puntare alla Champions League, la sua sesta in carriera.Dybala va in scadenza nel 2022 e in queste settimane tornerà a trattare un rinnovo che nelle sue idee dovrebbe portarlo a guadagnare 15 milioni di euro netti a stagione. Al momento, forse troppo per le casse bianconere. Ronaldo guadagna invece 31 milioni di euro netti e la Juve avrebbe bisogno di un'offerta da almeno 60 milioni di euro per non fare minusvalenza. La cessione di un big è possibile anche e soprattutto per bilanciare i conti in rosso. Se ( e solo SE) fosse costretti a cedere uno tra Dybala e Ronaldo, chi scegliereste?