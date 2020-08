Andrea Pirlo ha scelto: vuole Igor Tudor al suo fianco nella nuova esperienza bianconera. Secondo Tuttosport, l'Hajduk Spalato, attuale club dell'ex calciatore, chiede un milione di euro per liberarlo. Intanto, ha parlato di lui Edy Reja: "Dice che ha cominciato grazie a me, ma non è vero - racconta Reja a Tuttosport - Da giocatore ha lavorato con grandi allenatori. Quando era nel mio staff lavorava soprattutto con la difesa, poi ha fatto esperienze importanti da primo allenatore prima con il Galatasaray e con l'Udinese. Pirlo invece l'ho allenato giovanissimo a Brescia insieme a Baronio, credo sia una scelta intelligente puntare su di lui.