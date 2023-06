Problemi per Szczesny che al minuto 32 di Juventus-Udinese, dopo aver bloccato un tiro di Samardzic si è tolto il guanto per un fastidio al dito. Il portiere polacco è stato soccorso dai medici bianconeri che gli hanno fasciato l'anulare della mano destra. Per il momento Szczesny ha deciso di rimanere in campo. Perin, che si era subito alzato pronto ad entrare è tornato in panchina.