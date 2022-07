La doppietta di Dembelé ha riacceso i segnali di allarme.In attesa di ritrovare Chiesa e, forse, Alvaro Morata, la catena fatica a lavorare bene insieme, ma soprattutto è in costante difficoltà se attaccata. La Juventus ha un problema sulla fascia sinistra e il Barcellona lo ha messo ancora di più in evidenza. Così, Massimiliano Allegri è tornato da Dallas con diverse certezze, ma anche una grande incognita: la corsia mancina, dove in pochi hanno dimostrato di essere all’altezza.- Come scrive la Gazzetta, il vero rebus è quello: già la scorsa stagioneche si contenderanno il ruolo da titolare, hanno convinto poco e sono ripartiti nello stesso modo. Eppure il terzino sinistro che i tifosi bianconeri invocano da anni non pare essere una priorità del club. Il motivo è semplice: se non esce nessuno, la Juve non incassa e quindi non può spendere. Oggi le priorità sono altre e Allegri, si legge, è convinto di potersi arrangiare con quello che ha, ma da Alex Sandro e Pellegrini si aspetta qualcosa in più. Altrimenti per la Juve saranno problemi.