Il tasto dolente in questa stagione è stato il centrocampo, ecco perché la Juve è pronta a metterci mano. Come scrive la Gazzetta dello Sport: "da Bentancur (23) e Arthur (24) si ripartirà. Hanno l’età giusta per essere considerati in fase ascendente e hanno bisogno di trovare i compagni giusti per diventare reparto. In più la quotazione del brasiliano e la percentuale sulla cessione dell’uruguaiano che spetta al Boca bloccano idee di cessione. L’altalenante McKennie non è un intoccabile (chi lo è?), ma ha mostrato di avere qualità, il genoano Rovella è stato acquistato, Fagioli forse avrà bisogno di fare esperienza altrove. Sarà un’estate piena per la Juve, può cambiare tanto, ma un pezzo di futuro già si distingue all’orizzonte".