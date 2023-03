La Juventus ha perso la sua quarta partita in campionato in trasferta. Le altre tre erano arrivate con il Monza, il Napoli e il Milan. In generale, la squadra di Massimiliano Allegri ha realizzato solo 20 punti lontano dall'Allianz Stadium, un andamento che la mette al quinto posto in questa speciale classifica. Numeri non certi esaltanti per i bianconeri.