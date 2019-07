Concesso il visto per la Cina a Merih Demiral. Il difensore sarà disponibile anche per la partita di Nanchino pic.twitter.com/G2mWHH5vJz — JuventusFC (@juventusfc) 21 luglio 2019

Lapotrà contare fino in fondo su. Il difensore turco era stato ammesso alla trasferta in Asia con il resto della squadra, ma, a causa di alcuni problemi burocratici, non avrebbe potuto proseguire dopo il match odierno contro il. Infatti, a causa delle sue origini e dei rapporti piuttosto burrascosi tra, il giocatore non aveva avuto la possibilità di prendere parte alle gare delle gare dei campioni d'Italia. Oggi, invece, è arrivata la buona notizia: il neoacquisto bianconero sarà agli ordini di Maurizio Sarri. Il tecnico potrà avere a disposizione Demiral per l'intera tournée, compresa la tappa di Nanchino.