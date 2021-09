La Juventus di questo inizio di campionato difficilissimo ha un problema fondamentale: va in vantaggio, a tratti gioca molto bene, ma poi ha la pericolosa tendenza a non mantenere il risultato e farsi rimontare, quando non ribaltare.Alla prima giornata, a Udine, doppio vantaggio dilapidato e 2-2 finale. Con l'Empoli nessuna rimonta: gli ospiti hanno direttamente segnato il decisivo 1-0. A Napoli il ribaltone: da 0-1 a 2-1 per i partenopei. Infine, la terza rimonta, quella di ieri sera all'Allianz Stadium contro il Milan: gol lampo di Morata come al Maradona, poi l'1-1 di Rebic. E così sono 2 punti in 4 partite, come non accadeva da esattamente 60 anni!