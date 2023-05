Ancora due partite per chiudere un'annata complessa, ancora due partite per centrare l'Europa. E la Juve, la prima la giocherà domenica 28 maggio alle 20:45 all'Allianz Stadium contro il Milan. Un big match fondamentale, ma che i bianconeri potrebbero giocare senza Dusan. Come riportato da Sky Sport, il centravanti serbo ha subito un affaticamento al tendine sartorio e ha lavorato a parte. Non è grave, ma resta a rischio e nuovi aggiornamenti ci saranno solo nei prossimi giorni.