Tempo di festeggiare, dopo la grande vittoria dellacontro il, con il risultato di 1 a 0. Tempo, però, per un po' di apprensione. Nel post partita, infatti, si è visto unodolorante, con una borsa del ghiaccio apposta sul ginocchio destro. Per il portiere polacco, autore di un'ottima prova oggi, si tratterebbe di una semplice botta, nulla di cui preoccuparsi, in vista delle sfide future. Oggi, Szczesny è uscito dal campo con un clean sheet, cosa che non accadeva da lungo tempo. Una bella iniezione di fiducia, per il calciatore autore di errori e soggetto a critiche nella prima parte di questa stagione.