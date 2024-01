La Roma parte per l'Arabia Saudita, ma senza diversi elementi. Daniele De Rossi, nuovo allenatore, ha infatti diramato l’elenco dei calciatori convocati per l’amichevole contro Al Shabab in programma mercoledì 24 gennaio alle ore 19:45 locali (17:45 italiane) all’Al-Awwal Park Stadium, ma ha dovuto rinunciare a diversi giocatori: restano a Roma Paulo Dybala, Gianluca Mancini, Leonardo Spinazzola, Marash Kumbulla. Indisponibile anche Dean- in prestito dalla Juve - che ha accusato un sovraccarico muscolare agli adduttori, spiega Sky Sport.