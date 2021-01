In ritardo su Barella, in una rincorsa doppiamente amara: non solo il gol dell'Inter, anche l'infortunio di Gianluca Frabotta. L'esterno bianconero ha provato a resistere, ma il fastidio alla gamba sinistra è stato più forte. E allora, ecco di nuovo l'ipotesi Bernardeschi terzino, che Pirlo ha già provato nella gara di Coppa Italia con il Genoa. Quantomeno, si vede una Juve offensiva. Che deve sopperire a un'altra assenza sull'out mancino: dopo la positività di Alex Sandro, ora si ferma anche Frabotta. Vedremo per quanto tempo...