Alla fine, sarà Mattiaa giocare sulla destra contro la Fiorentina. Nella decisione - sempre più probabile - di Allegri di lanciare il 3-4-2-1 con il super tridente Chiesa-Di Maria-Vlahovic, a spuntarla sarà l'esterno ex Milan ai danni di Juan. Il motivo? Non propriamente scelta tecnica, semmai una questione di necessità. Il laterale colombiano, infatti, non è al meglio.Cuadrado, altro ex della gara, rischia infatti di star fuori: il problema è di gastroenterite e potrebbe tenerlo fuori dalla sfida dell'Allianz Stadium. Nell'ultimo allenamento, Juan non è sceso in campo con i compagni. Allegri vorrebbe portarlo quantomeno in panchina, ma si deciderà tutto a poche ore dalla partita. Intanto, si farà di necessità virtù. In una gara comunque fondamentale per il cammino bianconero.