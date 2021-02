1









Problema per Juan Cuadrado. Il colombiano ha accusato un problema alla coscia e Andrea Pirlo ha valutato e optato per la sostituzione con Alex Sandro. L'esterno, impegnato sull'out destro e con un cliente scomodo come Lozano, si è fatto male nell'ultimo intervento che ha portato poi al giallo e al brutto fallo sul Chucky. Dunque, tocca all'ex terzino del Porto, che si piazzerà sull'esterno mancino con conseguente spostamento di Danilo sulla destra. Cuadrado, nonostante il risultato di svantaggio a fine primo tempo, è stato tra i migliori in campo della formazione bianconera.