Federica, bordocampista DAZN, parla così delle condizioni di Chiesa: "Problema analogo a quello dell'andata di Juve-Friburgo. Problema dietro al ginocchio destro, dà spesso fastidio. Anche lì ha dovuto stringere i denti. Aveva saltato la gara con la Samp, erano escluse lesioni. E' passato dalla zona mista dicendo che il dolore c'è, gli fa male. Il ginocchio destro, parte inferiore". Si tratta di unaper Chiesa.Problema alla gamba destra per Federico, che dopo essere entrato a metà del secondo tempo è costretto a uscire al minuto 80.Chiesa ha lamentato un dolore all'altezza della gamba destra dopo l'ennesimo scatto della sua partita: Allegri ha preferito dunque non rischiare, inserendo Leandro Paredes al suo posto.Chiesa è corso direttamente negli spogliatoi, senza fermarsi in panchina con i compagni. Le sue condizioni saranno naturalmente da valutare. Lo rivela DAZN.