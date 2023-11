Come riporta La Gazzetta dello Sport, saranno ben 16 i giocatori dellache dopo la sfida contro il Cagliari lasceranno la Continassa per partire con le rispettive Nazionali. La "preoccupazione" maggiore per Massimilianoè rappresentata da Gleisone Weston, che rientreranno solo a ridosso del derby d'Italia contro l'Inter, con tutte le conseguenze del caso a livello di tenuta fisica. Anche Simone Inzaghi, però, sarà nelle stesse condizioni con il suo uomo più importante, Lautaro, che tornerà dal Sudamerica solo giovedì dopo aver giocato l'ultima gara nella notte tra martedì e mercoledì.