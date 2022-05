Come racconta il Corriere dello Sport, Dusan ha un problema muscolare da monitorare, e chissà: senza questo piccolo infortunio, forse Vlahovic a Montecarlo non sarebbe andato per rispondere alla convocazione della Serbia, impegnata giovedì in Nations contro la Norvegia. Un po' di riposo, però, dopo un'annata del genere può fargli comodo. Lui è già stato il colpo con cui la Juve ha avviato la rivoluzione, il problema della spalla ideale forse si risolverà quando Chiesa tornerà. Proprio Dusan già un paio di settimane fa auspicava il suo ritorno.