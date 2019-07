Liste al completo, rosa da sfoltire. La Juventus ha già messo a segno 4 colpi in questo mercato, in questi (formalmente) primi 5 giorni di luglio, che corrispondono anche all'inizio della nuova stagione calcistica. Trattative che, essendo andate a buon fine, hanno riempito tutti gli slot disponibili nelle due liste Serie A e Champions League. Ecco perché ora servono cessioni, per fare cassa e per sistemare i numeri, prima di cominciare a fare sul serio.



CESSIONI - Le cessioni, nemmeno a dirlo, passano principalmente dai nomi di Perin, Khedira, Pjaca, Higuain e Mandzukic. Ma potrebbero anche trovare nuovi volti come Kean e Cancelo. Loro, necessari per fare spazio ai nuovi arrivati Luca Pellegrini, Ramsey, Rabiot e Buffon, e a chi ancora sposerà la causa bianconera. Con De Ligt, Demiral e Icardi in testa. Oggi, la rosa bianconera è composta da 26 giocatori, ma alcuni sarebbero fuori dalla rosa stessa per via delle regole imposte da FIGC e UEFA. LISTE - Se per il campionato i problemi risultano minori, in quanto Kean, Luca Pellegrini, De Ligt e Demiral sono Under 21 e quindi schierabili senza limiti, in Champions League la questione sarebbe differente, perché gli ultimi tre finirebbero in Lista A, non avendo giocato almeno due stagioni con la Juventus dai 15 anni in poi. Stesso discorso vale per Rugani che, è sì cresciuto nel vivaio, ma a trascorso due anni in prestito all'Empoli e perciò non figurerà come CTP in Champions League, andando ad occupare una casella tra le altre 21 a disposizione di Sarri. All'opposto di ciò che farà, invece, Pinsoglio, cresciuto nel vivaio. Ecco perché, da qui in avanti, servirà almeno una cessione per ogni acquisto. E potrebbero essere anche di più.