Problemi muscolari, problemi traumatici. Comunque problemi. E tutti alla Juventus. L'ultimo è stato Manuel Locatelli: in uno scontro di gioco con D'Ambrosio, il centrocampista si è lesionato il legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Quattro settimane di stop, l'ultimo caso di una lunghissima serie di infortuni di origine traumatica.



LA JUVE SI INTERROGA - I bianconeri si interrogheranno, a fine stagione, su tutti i problemi. In particolare, sarà giusto concentrarsi su quelli risolvibili: possibili un po' di cambi nello staff tecnico, ma prima di tutto si dovrà capire se gli infortuni muscolari siano in linea con la media oppure se sia il caso di intervenire in qualche modo nel lavoro, in particolare nelle tabelle individuali. QUANTI PROBLEMI - Chiesa ha soltanto iniziato un lento declino e un veloce affollamento del JMedical. Dopo il 9 gennaio, durante la partita contro la Roma, con quel contrasto con Smalling, il mondo bianconero è cambiato. Un mese e mezzo dopo, McKennie ko. Poi Alex Sandro nella stessa partita. Infine, Kaio Jorge nello stesso giorno, impegnato con l'Under 23. Mai come prima, ci sono stati picchi anche di 9 indisponibili a partita.