Che fatica fare gol. E che fatica trovare qualcuno che lo faccia con discreta continuità. L'edizione odierna di Tuttosport parla anche di Paulo, come "l'unico che sta facendo la sua parte e forse anche di più". Nonostante qualche infortunio che ne ha condizionato la continuità, il numero 10 è tornato a viaggiare ai ritmi altissimi dei tempi migliori. "Considerando anche le Coppe, infatti, è a quota 8 sigilli in 1.177 minuti. Più 4 assist (e ha colpito per ben tre volte, in Serie A, pali o traverse)".