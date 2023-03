Problema fisico per, che lascia il campo per Leonardoa inizio secondo tempo. Il difensore brasiliano ha accusato un problema, probabilmente di natura muscolare, intorno al trentesimo della prima frazione di gioco.Danilo si è recato subito da Allegri per comunicargli il problema patito dal compagno, con Alex che a quel punto ha deciso di tenere duro e di provare a restare in campo a prescindere dalle difficoltà incontrate fino a quel momento della partita.Al termine del primo tempo, la decisione del tecnico bianconero: dentro Bonucci, posizionato al centro della difesa a tre con Danilo centro-sinistra e Bremer sul centro-destra.