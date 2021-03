1









L'edizione odierna del Corriere Torino ha commentato la 'questione giovani', tirata in ballo da Andrea Pirlo. Il tecnico bianconero, dopo il Verona, aveva attribuito alla "mancanza di giocatori di esperienza" nella formazione juventina. "Anche gli anni possono essere pesati - si legge sul quotidiano, che tira in ballo Kulusevski e Demiral, già internazionali -. (...) Tutti gli altri, eccezion fatta per Gianluca Frabotta (classe 1999), sono almeno over 23, grandicelli calcisticamente parlando. La Juve ha preso una direzione in estate, quella giusta e coraggiosa di ringiovanire la rosa. Che però, davvero giovane, ancora non è. Quindi se la Juve fa fatica, forse no, il problema non è l'età".