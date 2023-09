Come spiega Tuttosport, Timothye Westondovrebbero tornare a Torino dagli impegni con la lorosolo poche ore prima della sfida che lagiocherà contro la. Il club bianconero, quindi, vuole provare a chiedere alla selezione statunitense una sorta di dispensa per lasciar partire almeno uno dei due con un po' di anticipo, liberandolo dall'amichevole con l'Oman. Le possibilità di ricevere una risposta positiva, però, non sembrano altissime, motivo per cui Massimilianosta già pensando a una soluzione per sostituirli in vista di sabato.