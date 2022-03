Fuori Rugani e Bernardeschi, dentro De Sciglio. No, non è una staffetta in campo, ma è una staffetta in infermeria. Rispetto all'ultima partita di Firenze, l'emergenza non è finita. Allegri deve fare i conti con numeri ancora risicati, anche per le prossime partite.



La sorpresa per tutti è la situazione di De Sciglio, non lo è per Allegri, che pure gli aveva chiesto di stringere i denti. Come racconta Tuttosport, il terzino era da alcune settimane che continuava a giocare nonostante dei problemi al ginocchio. E’ rimasto in dubbio fino alla fine anche per la gara contro la Fiorentina, poi ha stretto i denti e ha giocato, stavolta invece il tecnico ha preferito concedergli un turno di riposo, anche per evitare che il fastidio potesse peggiorare, ma dovrebbe ritornare tra i convocati per la gara di sabato a Genova, dunque con la Samp.