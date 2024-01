Juve, Chiesa fuori dai convocati: le sue condizioni

La Juventus affronterà il match contro la Salernitana senza Federico Chiesa. Questa la novità di questi minuti, accompagnata dalla lista dei convocati per la gara di domani.L'attaccante bianconero non è stato convocato per un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro rimediato in allenamento. Il ginocchio si è gonfiato ma gli esami effettuati hanno escluso altri problemi. Queste le condizioni di Chiesa, che era rientrato la scorsa settimana dopo i fastidi al tendine rotuleo. Adesso, Allegri dovrà nuovamente fare a meno di lui.