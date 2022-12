Come racconta La Stampa, al rientro alla Continassa per i calciatori e per il tecnico ci sarà anche un incontro con il nuovo direttore generale, poi in una blindatasi penserà solo al pallone: c’è da preparare la ripartenza della Serie A, in programma il 4 gennaio a Cremona, mentre la Juve studia le carte e la difesa tra Procura, Consob, Procura federale e Uefa.