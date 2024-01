Juventus, la probabile formazione



Juventus (3-5-2)

Szczesny

Danilo

Bremer

Rugani

Weah

Cambiaso

Locatelli

Miretti

Kostic

Vlahovic

Yildiz



Juve, gli indisponibili per la prossima partita



Gli squalificati

Nicolò Fagioli : squalificato per scommesse illegali - Rientro previsto: maggio 2024

: squalificato per scommesse illegali - Rientro previsto: maggio 2024 Paul Pogba: sospeso dal Tribunale Nazionale Antidoping - Rientro previsto: da definire

Gli infortunati

Moise Kean : problema alla tibia - Rientro previsto: metà gennaio

: problema alla tibia - Rientro previsto: metà gennaio Mattia De Sciglio: rottura del legamento crociato - Rientro previsto: fine gennaio



Le prossime partite della Juventus

Partita Data e orario Juventus-Sassuolo 16/01/2024 - ore 20.45 Lecce-Juventus 21/01/2024 - ore 20.45 Juventus-Empoli 27/01/2024 - ore 18.00 Inter-Juventus 04/02/2024 - ore 20.45 Juventus-Udinese 12/02/2024 - ore 20.45

Come scenderà in campo lanella prossima partita? I bianconeri affronteranno ilin campionato, martedì 16 gennaio 2024 alle ore 20.45.Sarà un match decisivo, l'obiettivo è continuare la corsae sperare che un passo falso possa aumentare le ambizioni da titolo della squadra di Massimiliano Allegri.A proposito di Allegri: tra ultime notizie sugli infortunati e indisponibili , ha il suo gran da fare per valutare tutti i giocatori a disposizione.Per il Sassuolo, Allegri non avrà a disposizione certamente, entrambi. Da valutare le condizioni diQuesta potrebbe essere la probabile formazione della Juventus per la sfida al Sassuolo:Contro il Sassuolo potrà contare di nuovo sue molto probabilmente anche su. Fuori invece due giocatori per squalifica.