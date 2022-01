2









Continua a tenere banco in casa Juve la questione del rinnovo di Paulo Dybala. La "telenovela" - perchè ormai è difficile definirla diversamente - si è arricchita nei giorni scorsi di una nuova puntata, con Jorge Antun che ha lasciato nuovamente l'Italia con l'idea di tornarci solo a metà gennaio, facendo dunque slittare per l'ennesima volta la firma per il prolungamento di contratto. Intanto con la giornata di oggi, 1 gennaio, l'argentino è di fatto libero di trovare un altro club con cui accasarsi a parametro zero per la prossima stagione, un rischio che a Torino non sembrano voler correre. Eppure l'idea del rinnovo continua a non convincere una parte di tifosi bianconeri, scettici sull'investimento per il numero 10 vista la sua tendenza a incappare in problemi fisici e alla sua scarsa - a detta di alcuni - solidità caratteriale. Il tema è stato affrontato anche dalla Gazzetta dello Sport, che lo ha sviscerato da cinque diversi punti di vista ragionando sui pro e i contro al rinnovo di Dybala, che vi presentiamo nella nostra gallery: