Juve, missione centrocampo. In vista del mercato dell'anno prossimo, solo Manuel Locatelli è sicuro del suo posto nella rosa bianconera. Gli altri, da Rabiot a Bentancur, da Arthur a McKennie, per non parlare di Ramsey, sono sotto la lente d'ingrandimento di Allegri e Cherubini che decideranno il loro futuro.E chi è il primo nome sulla lista juventina per arricchire il centrocampo? Posto che Paul Pogba è un sogno nel cassetto, attualmente difficilissimo per i costi,21enne talento del Monaco entrato nel giro della nazionale francese. Appena si riapriranno le porte del mercato, spiega Calciomercato.com, la Juve inizierà le manovre per arrivare a Tchouameni:la concorrenza da superare al momento è quella del Chelsea.