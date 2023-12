Intervenuto ai microfoni di TV Play, l'agente Davideha parlato della trattativa con laper ildi contratto di Daniele, suo assistito. Ecco il suo commento: "Mi sento conabbastanza di frequente, al di là delle situazioni personali è una cosa che è in programma ed entrambi siamo ben disposti, dobbiamo trovare una quadra ma non credo sia un problema insormontabile. La situazione migliore per il calciatore è sempre stata la Juventus e negli ultimi anni non ci siamo mai interessati ad altre soluzioni. Ovviamente la società ha diverse priorità sulla lista dei rinnovi, partendo dai contratti dei giocatori molti giovani e dagli ammortamenti".