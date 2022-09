Indispensabile, tanto per il Brasile in vista del Mondiale quanto per la. Che infatti ha fretta di rinnovargli il contratto.è sempre più un riferimento fondamentale per la squadra bianconera, con cui è in scadenza nel giugno 2024. Come riportato da Calciomercato.com, il giocatore non ha particolare fretta mentre la Vecchia Signora vuole stringere i tempi per arrivare quanto prima al prolungamento, per scongiurare il rischio di avvicinarsi troppo all'attuale deadline e magari di perderlo a parametro zero. Importante mettere ilnero su bianco anche per respingere i possibili assalti di alcuni top club europei come il, che per il brasiliano classe 1991 si era già fatto avanti senza successo.